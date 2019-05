Visualizza questo post su Instagram La nostra forza di allora👏👏.. 4 capitani👌 Un post condiviso da Marco van Basten (@marcovanbasten) in data: Mag 3, 2019 at 8:23 PDT



NEWS MILAN – Meravigliosa la foto e il messaggio pubblicato poco fa da Marco van Basten. L’indimenticabile campione olandese, sul suo profilo Instagram, ha condiviso un’immagine contro i quattro capitani storici del Milan.

Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti: la linea di difesa più forte della storia del calcio. Ma anche quattro leader di una squadra formidabile. Il ‘Cigno di Utrecht’ sotto questa foto ha scritto la seguente frase: La nostra forza di allora… 4 capitani“. In effetti, la gran forza di quella squadra erano davvero quei quattro. Che erano una base solida di un sistema di gioco che ha segnato la storia di questo sport.

Insieme hanno giocato tantissime partite, con Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello. Tutti e quattro nati e cresciuti nel settore giovanile del Milan. Baresi è il capitano per eccellenza, una leggenda di questa squadra e di questa società, oggi ambasciatore del club. Poi Maldini, attuale dirigente della società: un capitano straordinario. E poi anche Tassotti e Costacurta, altri due grandi campioni di quella fantastica difesa. Il primo è stato per molti anni allenatore in seconda dei vari tecnici, poi da qualche stagione è il vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina. Billy invece ha intrapreso la strada dell’opinionista: a parte un anno al Monza, ha giocato tutta la carriera – venti anni – col Milan.

Redazione MilanLive.it

