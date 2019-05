CALCIOMERCATO MILAN – Si continua a parlare dei possibili movimenti del Milan nella prossima sessione estiva di mercato, in particolare per quanto riguarda il centrocampo.

Il reparto mediano potrebbe subire diversi cambiamenti, viste le tante situazioni ancora da decifrare in vista dell’estate. A cominciare dal futuro di Timoué Bakayoko, che è sempre più lontano da una permanenza a Milanello, o a quello del suo amico e compagno di reparto Franck Kessie che ha avuto già molte richieste nel recente passato e potrebbe essere ‘sacrificato’ per il bene delle casse societarie.

Calciomercato Milan, Sensi obiettivo primario dei rossoneri

Intanto però i dirigenti del Milan hanno già posto l’attenzione su quello che da tempo sembra essere un obiettivo primario per rinforzare e ringiovanire il centrocampo. Il nome di Stefano Sensi è sempre d’attualità per le cronache rossonere, visto che il giovane regista del Sassuolo ha ricevuto già in passato apprezzamenti dal club e presumibilmente sarà richiesto in maniera formale dal Milan nell’imminente mercato estivo.

Il classe ’95, secondo gli aggiornamenti in tal merito di Tuttosport, piace a diverse squadre italiane ma il Milan appare in pole per strappare Sensi dal Sassuolo ed assicurarsi un metronomo brevilineo ma già considerato un top-player, visto che è nel giro della Nazionale maggiore grazie alla considerazione altissima del c.t. Roberto Mancini.

Il Sassuolo valuta Sensi almeno 25 milioni di euro, cifra che potrebbe alzarsi in caso di aste estive per il calciatore nativo di Urbino. Ma il Milan cercherà di venire incontro alle richieste del club emiliano inserendo magari nella trattativa alcuni giovani talenti di proprietà milanista, come il baby portiere Alessandro Plizzari che è molto stimato dalle parti del Mapei Stadium. Insomma la pista Sensi è ancora molto calda e potrebbe diventare concreta ben presto.

