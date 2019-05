NEWS MILAN – Oggi la squadra è scesa in campo nel pomeriggio per l’allenamento odierno a Milanello, per la preparazione a Milan-Bologna di lunedì sera, posticipo della 35^ giornata di Serie A.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano, le urla di Gennaro Gattuso erano udibili sin dall’esterno del centro sportivo. Niente rabbia o nervosismo da parte del tecnico, ribadisce, ma solo per l’alta intensità dell’allenamento svolto. La sfida di lunedì sarà fondamentale per i rossoneri, che hanno assoluta necessità di credere ancora nel ritorno al quarto posto, che al momento dista tre punti. Conosciamo bene che al mister piace tenere alti i ritmi durante le ore di allenamento, anche se ultimamente i risultati in partita sono stati deprimenti. Magari questo ritiro forzato ha aiutato la squadra a ricaricare le batterie e tentare di dare più del massimo per la conquista della zona Champions League.

Domani sarà giornata di vigilia, con Gattuso che parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo di Carnago, intorno alle ore 14:00, mentre la rifinitura sarà alle 16:00.

Di seguito, da acmilan.com, il report della seduta odierna:

In campo sul centrale alle 16.00, la squadra ha iniziato il riscaldamento con un lavoro di tipo atletico con corsa alternata da esercizi per gli arti inferiori. A seguire i rossoneri sono hanno svolto un’esercitazione tecnica su passaggi, cross e tiri in porta.

La seduta è poi conclusa con un lavoro sui movimenti della fase difensiva e una partitella giocata su metà campo.

I portieri hanno svolto esercizi specifici per il ruolo per poi unirsi al resto del gruppo a partire dalle esercitazioni tattiche.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

