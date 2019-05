CALCIOMERCATO MILAN – Sarà rivoluzione a centrocampo per il Milan in estate. In ogni caso e soprattutto senza Champions League. E tra i tanti punti interrogativi ancora pendenti ci sono già tre notizie certe: gli addii di Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri.

Tutti via in scadenza di contratto, con tanto di maxi risparmio pari a quasi 10 milioni lordi tra i vari ingaggi. 27 mila euro a minuto giocato: considerando le briciole di cui il trio si è dovuto accontentare in questa stagione, è questo il dato che grava sul bilancio di Elliott Management Corporation.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Cellino punta José Mauri per il suo Brescia

Del trio, sembrerebbe proprio Mauri il primo destinato a trovare una nuova casa. Il più giovane nonché l’unico utilizzato in campionato con 143 minuti totali. Minutaggio ottenuto con l’infortunio di Lucas Biglia, prima che Gennaro Gattuso trovasse la quadra perfetta con l’inserimento di Tiémoué Bakayoko in cabina di regia. Ora, come riferisce il Corriere dello Sport, considerandone giovane età e prospettiva, sembrerebbe esserci il neo promosso Brescia sulle tracce del centrocampista argentino. Capolista della Serie B con 67 punti, la società lombarda ha infatti deciso di puntare su interessante operazione a costo zero per rinforzare la propria mediana.

Dall’altra parte, Bertolacci potrebbe invece tornare a Genoa per il suo terzo ritorno in Liguria dopo gli approdi del 2012 e del 2017. Resta ancora un mistero invece il futuro di Montolivo, così lo è anche la sua vicenda destinata a far discutere parecchio a fine stagione. Giovanni Branchini, agente del 34enne emarginato, si è infatti espresso così di recente a proposito dell’involuzione dell’ex capitano milanista: “Mi ha molto addolorato quello che è successo con Montolivo: una condanna a morte professionale per un calciatore corretto e leale. Eppure la società è rimasta a guardare. La ritengo una pagina bruttissima nei confronti di un calciatore che per anni è stato capitano e improvvisamente non è stato messo più nella condizione di svolgere il proprio lavoro. Senza un motivo, con la società che si è limitata a dire che rispettava le decisioni del tecnico. Tra lui e Gattuso nessuna lite, nessuno screzio”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it