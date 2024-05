Il Borussia Dortmund sfida il Milan: duello per l’attaccante rivelazione

Il BVB ha messo nel mirino un giocatore che il club rossonero segue da tempo: avrà la meglio nel mercato estivo?

I tifosi del Milan si aspettano l’ingaggio di un grande attaccante nella prossima campagna acquisti. Olivier Giroud non rinnoverà il contratto e volerà in MLS per giocare nel Los Angeles FC, verrà preso un nuovo numero 9 e non bisognerà sbagliare.

La società rossonera ha diversi nomi nella sua lista, alcuni sono molto costosi e non sarà facile vederli sbarcare a Milanello. Uno dei grandi sogni è Joshua Zirkzee, per il quale il Bologna chiede almeno 60 milioni di euro. Piace molto anche Benjamin Sesko, legato al Lipsia da una clausola di risoluzione salita a 65 milioni. Invece, è di circa 50 milioni è il prezzo fissato dal Feyenoord per Santiago Gimenez. Più economico Jonathan David, in scadenza a giugno 2025 col Lille e che può partire per 35-40 milioni.

Milan, attenzione al BVB

A proposito di attaccanti che non richiederebbero un grosso investimento per l’acquisto del cartellino, non bisogna dimenticare Serhou Guirassy. Il Milan ci aveva già pensato per il mercato di gennaio, però il 28enne guineano ha preferito rimanere allo Stoccarda e valutare offerte solo a fine stagione. Anche grazie ai suoi gol (25 in 26 presenze) la squadra allenata da Sebastian Hoeness è terza nella classifica della Bundesliga ed è matematicamente qualificata alla prossima Champions League.

Nel contratto di Guirassy c’è una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro, cifra che il club rossonero e tanti altri potrebbero pagare senza problemi. In Premier League sono soprattutto Arsenal e Manchester United ad essere stati accostati al centravanti africano. A gennaio si era parlato anche di Newcastle United e Wes Ham come pretendenti. Quello inglese è un campionato che sicuramente può attirarlo, non solo economicamente.

Attenzione anche alla Bundesliga. C’erano stati rumors inerenti l’interesse del Bayern Monaco, dove però c’è un Harry Kane titolare indiscusso che potrebbe spingere Guirassy a non approdare in Baviera. Sulle sue tracce c’è anche il Borussia Dortmund, che il giornalista Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland indica come obiettivo principale per l’attacco della squadra guidata da mister Terzic.

Ci sono già stati contatti e l’attaccante guineano considera interessante l’opzione di indossare la maglia giallonera. Non c’è ancora un’offerta concreta e lo stesso Guirassy non ha preso una decisione. Inoltre, lo Stoccarda vuole provare a convincere il suo bomber a rimanere. Il Borussia Dortmund lo vorrebbe perché potrebbe cedere uno o entrambi tra Sebastian Haller e Youssoufa Moukoko.