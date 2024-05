Milan, sfida alla Juve per un colpo: gioca in Serie A

Il Milan ha messo nel mirino un centrocampista che gioca in Serie A: è sfida alla Juve per il nuovo talento

La mediana da rinforzare in vista della prossima stagione è una priorità: non ci sarà Stefano Pioli in panchina ma il nuovo allenatore ha bisogno di una rotazione maggiore. Il Milan dovrà lottare per lo scudetto, almeno come ha chiesto Cardinale in persona e quindi passi falsi non se ne possono compiere.

Ecco perché, seppur senza rivoluzioni clamorose tantomeno una campagna acquisti poderosa come capitato la scorsa estate, il Milan si rinforzerà con tasselli mirati. Ed in mediana sarà necessario almeno un colpo di livello che si possa alternare a Reijnders e Bennaccer, considerato come Loftus-Cheek stia dando il meglio di sé sulla trequarti.

Uno degli obiettivi gioca in Serie A: i rossoneri hanno messo il mirino a circa 200 km più ad ovest di Milano, lì dove c’è il Genoa che ha centrato una salvezza con largo anticipo. I rossoblu allenati da Gilardino hanno peraltro fermato il Milan sul 3-3 nell’ultimo turno di campionato, con il gol del pari arrivato nei minuti finali di gara.

Milan, Frendrup nel mirino: sfida alla Juve

Diversi i gioielli che giocano in Liguria, primo su tutti Gudmundsson, il bomber della squadra che il Milan porterebbe volentieri in rossonero. In mediana, infatti, tra i calciatori più rappresentativi c’è Frendrup che ha appena rinnovato il contratto fino al 2028.

Un premio alla sua stagione ottima ma per lui in estate potrebbero aprirsi altre strade. Non è un mistero, infatti, che la Juve lo abbia messo nel mirino da tempo ma nelle ultime ore – come afferma Calciomercato.com – anche il Milan sta guardando al ragazzo con sempre maggior interesse.

Diverse le relazioni ottime ricevute da Furlani e Moncada per il ragazzo classe 2001. I dirigenti rossoneri lo hanno inserito nella lista degli acquisti ma l’ultima parole spetterà ovviamente al nuovo tecnico che siederà sulla panchina dei meneghini a partire dalla prossima estate.

Al momento, per il Milan, il danese è considerato una mezz’ala e non un mediano, ruolo in cui può tranquillamente giocare, ma molto dipenderà anche dal modulo che sceglierà il tecnico per la prossima stagione.