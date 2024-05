Milan, nuovo bomber: l’assist dalla Premier League

Il Milan è sempre alla ricerca di un centravanti: tanti i nomi al vaglio ma dalla Premier arriva un chiaro indizio per il futuro

Ultime te gare di campionato per il Milan, reduce dal pareggio contro il Genoa e da un finale di stagione a cui non ha più nulla da chiedere. La qualificazione alla prossima Champions League è stata centrata e, con nessun’altro obiettivo raggiungibile, i calciatori rossoneri possono considerarsi quasi in vacanza.

La dirigenza, invece, è concentrata sulla prossima stagione: non solo l’allenatore, che pure è una priorità assoluta, ma anche un centravanti in grado di poter sostituire degnamente Giroud, destinato alla Mls ed anche contro il Genoa in rete.

Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera: da Ibrahimovic a Furlani e Moncada, c’è lavoro per individuare il nome giusto. D’altronde si tratta di una scelta da ponderare bene, considerato come debba essere sia per il presente che per il futuro.

L’obiettivo numero uno, ma anche tra i più difficili da mettere sotto contratto, è Joshua Zirkzee, bomber del Bologna lanciatissimo verso una storica quanto clamorosa qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, Arsenal su Guirassy: si libera Gyokeres?

L’olandese, però, è costoso – i felsinei chiedono almeno 60 milioni di euro – ed è richiesto da tanti club, non solo italiano. Ecco perché non mancano le alternative, soprattutto e quasi esclusivamente all’estero.

Anche in questo caso, però, il Milan deve fronteggiare avversari più agguerriti che mai, a partire dai club della Premier League che hanno maggiori disponibilità economiche. L’Arsenal è a caccia di una punta, con Arteta che vuole un sostituto di Gabriel Jesus, che pure non ha disputato un campionato indimenticabile.

E così gli obiettivi dei Gunners si sono andati a scontrare con quelli del Milan: in primis Guirassy, bomber dello Stoccarda che sta segnando gol a grappoli in Bundesliga. L’attaccante è molto apprezzato per i suoi 27 gol in Bundesliga ma anche per un prezzo davvero irrisorio viste le qualità: appena 17,5 milioni di euro.

Ecco perché non solo l’Arsenal ha posato gli occhi su di lui: in Premier vi sono anche Manchester United e Newcastle. Il Milan sembra al momento un passo indietro rispetto ai club inglesi. L’interesse dell’Arsenal su Guirassy, però, sottintende anche come i Gunners abbiano leggermente mollato la presa su Gyokeres, il bomber dello Sporting Lisbona che sta trascinando i biancoverdi alla conquista del titolo nazionale. Svedese come Ibrahimovic, potrebbe essere lui il nuovo obiettivo dei rossoneri per l’attacco.