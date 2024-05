Porto, Coincecao assente alla cerimonia di Villas-Boas: il motivo

Si è tenuta martedì alle ore 12.00 la cerimonia di insediamento di Villas-Boas a nuovo Presidente del Porto. Assente Sergio Conceicao. I motivi.

Sergio Conceicao è al momento il nome più caldo per la prossima panchina del Milan. Il portoghese sembra essere il prescelto dalla dirigenza rossonera per sostituire Stefano Pioli a giugno. I contatti sono avanzatissimi con Jorge Mendes, agente del tecnico lusitano, e procedono spediti. Conceicao, anche per una questione tattica, potrebbe fare al caso del Milan, utilizzando anche lui come modulo tipico il 4-2-3-1. Sappiamo che oltre a lui, l’altro candidato è Paulo Fonseca, altro portoghese. Ma al momento, non ci sono dubbi che tutte le forze il Diavolo le stia concentrando su Conceicao.

Le parti stanno già parlando del potenziale progetto da sviluppare al Milan, come anche del possibile accordo economico. Al momento, però, l’ostacolo più grande è un altro: il rapporto di Sergio Conceicao col Porto. Difatti, l’allenatore lusitano ha prolungato solo di recente il suo contratto coi Dragoes, e sino al 2028. Una scelta influenzata dalla presenza di Pinto da Costa a Presidente del Porto. Ma poco dopo, alle elezioni, è stato nominato André Villas-Boas a nuovo Presidente del club.

Villas-Boas è un nome che Conceicao non ha mai appoggiato, e proprio tale motivazione potrebbe condurlo lontano dal Portogallo, direzione Milano. Sarebbe possibile anche per la clausola bilaterale presente nel nuovo accordo che l’allenatore ha firmato col Porto. Sono ore decisive in questo senso, ma Conceicao dovrà appunto discutere prima col nuovo Presidente. Intanto, nella tarda mattinata di martedì 7 maggio, ha avuto luogo la cerimonia di insediamento di Villas-Boas come 32° Presidente del Porto. Il tecnico Conceicao non si è presentato.

Conceicao assente alla cerimonia: c’è un motivo lecito

Come apprendiamo direttamente dal Portogallo, presenti oggi alla cerimonia di Villas-Boas, allo Stadio do Dragao, ci sono stati tutti gli allenatori e i capitani delle squadre degli altri sport del club. Assenti, invece, sono stati proprio Sergio Conceicao e Pepe, capitano del Porto. Un fatto assai strano, ma che ci ha pensato Villas-Boas in persona a spiegare.

Molti hanno pensato subito alle indiscrezioni sul possibile trasferimento di Conceicao al Milan come motivo della sua assenza alla cerimonia. Ma la verità l’ha spiegata il nuovo Presidente: “I giocatori oggi si allenavano, per questo il capitano e l’allenatore non sono stati presenti. Ma conto di esibirmi all’Olival questa settimana e di iniziare a costruire il futuro dell’FC Porto”. Con Conceicao o senza? Questo lo scopriremo presto.