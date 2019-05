Il 6 maggio del 1979 il Milan allenato da Nils Liedholm conquista il decimo Scudetto della storia rossonera. Il famoso “Scudetto della Stella”, sfumato in altre occasioni dopo l’ultimo tricolore del 1968.

Allora il club era guidato dal presidente Felice Colombo, che purtroppo un anno dopo fu coinvolto nello scandalo Totonero e ciò provocò la prima retrocessione del Diavolo in Serie B. Ma in quel 6 maggio del 1979 il Milan pensò solo a festeggiare la vittoria del campionato. Si trattava della penultima giornata e a San Siro la squadra di Liedholm pareggiò 0-0 contro il Bologna (avversario stasera proprio a Milano). Un risultato che bastò per conquistare con anticipo il decimo Scudetto.

Quel Milan aveva in Gianni Rivera il proprio leader e capitano. Per il Golden Boy quella fu l’ultima stagione da giocatore prima di ritirarsi. Non poteva dire addio in maniera migliore. Nella squadra rossonera c’erano elementi come Enrico Albertosi, Franco Baresi, Fulvio Collovati, Aldo Maldera, Alberto Bigon, Fabio Capello, Walter De Vecchi e Walter Novellino. Lo Scudetto della Stella fu dedicato a Nereo Rocco, leggendario allenatore rossonero che era venuto a mancare nel febbraio 1979.

Rivera ha così ricordato quel giorno speciale per lui e per tutto il popolo milanista: «Peccato che non c’è stato Rocco a condividere con noi quella grande gioia. Era stato con noi tanto tempo e aveva vinto molto. Purtroppo la vita ha voluto così e non ha potuto festeggiare con noi. Era stato l’anima del Milan e ciascuno aveva ricordi personali su di lui. Quella fu una giornata splendida. Tutti hanno partecipato alla conquista, la squadra non era particolarmente eccezionale come valori. Però quello fu un campionato giocato ad alto livello e ce lo siamo conquistati fin da subito. Per conquistare la Stella è servito soffrire più del normale. Spero che il Milan torni a quel livello»

Matteo Bellan

