NEWS MILAN – Il Milan ritrova la vittoria contro il Bologna. In gol nel primo tempo Jesus Suso, poi nella ripresa Fabio Borini. Quest’ultimo ha risposto alle domande di ‘Sky Sport’ nell’immediato post-gara.

L’importanza di questi tre punti è evidente. I rossoneri sono ancora lì e le speranze Champions League restano vive: “Vuol dire tanto. Non si tutto. Però significa che abbiamo carattere. E questo è quello che dobbiamo mostrare sempre“. Ecco, non è finita per il quarto posto. Borini ci crede ancora: “Tutto è fattibile. Bisogna continuare a lottare e stare uniti. Solo così si possono vincere le partite”.

Era in panchina nel primo tempo durante il battibecco Gattuso-Bakayoko. Il numero 11 rossonero ha preferito parlare di quello che è entrato in campo, José Mauri: “E’ entrato José Mauri e ha fatto una grande partita. Il resto si risolve nello spogliatoio. José ha dimostrato di essere un grande“.

