NEWS MILAN – È tutto pronto a San Siro per il posticipo della 35^ giornata di Serie A. Milan-Bologna è l’ultima chiamata per i rossoneri se vogliono ancora sperare al quarto posto. Intanto stasera si può raggiungere (in realtà superare per gli scontri diretti a favore) la Roma al quinto posto.

Gennaro Gattuso e Sinisa Mihajlovic intanto hanno appena diramato le formazioni ufficiali. Nei rossoneri, c’erano molte incognite alla vigilia sull’11 che avrebbe scelto il mister. Ha optato per il 4-3-3, rimanendo fedele al suo modulo tipo. Ancora Jesus Suso e Hakan Calhanoglu esterni nel tridente, con Krzysztof Piatek centravanti. In mezzo al campo c’è Lucas Paquetà, con Franck Kessié mezz’ala destra e la novità Lucas Biglia al posto di Bakayoko, finito in panchina forse per il ritardo settimanale che tanto ha fatto discutere. Scelte in difesa quasi obbligate, viste le assenze di Romagnoli per squalifica, Caldara e Calabria infortunati e Conti (seppur in panchina) non è al massimo delle condizioni. Ovviamente in porta Gianluigi Donnarumma.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Gattuso.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone.

Allenatore: Mihajlovic.

Here’s how the Rossoneri line-up for this Monday night must-win match💪 Cosi in campo la formazione ufficiale di #MilanBologna 🔴⚫️@BioscalinITA pic.twitter.com/W1q4OPYByP — AC Milan (@acmilan) 6 maggio 2019

