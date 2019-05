NEWS MILAN – Ancora non è chiaro quale modulo utilizzerà Gennaro Gattuso stasera per Milan-Bologna. Ad inizio settimana si parlava del possibile utilizzo del 4-3-1-2, poi però è emerso che lo schieramento sarà il solito 4-3-3.

Ma il tg Sportmediaset poco fa ha rivelato che la squadra rossonera potrebbe essere messa in campo col 4-2-3-1. Dietro al centravanti Krzysztof Piatek ci sarebbe un terzetto di qualità comporto da Jesus Suso, Lucas Paquetà e Hakan Calhanoglu. Capiremo meglio nelle prossime ore se il mister adotterà effettivamente questo modulo oppure se si affiderà al 4-3-3, che potrebbe essere lo schieramento di base e diventare un 4-2-3-1 in fase offensiva con l’avanzamento di Paquetà sulla trequarti.

Milan-Bologna, probabile formazione rossonera: quale modulo per Gattuso?

Sicura la presenza in porta di Gianluigi Donnarumma. Difesa con scelte abbastanza obbligate. Ignazio Abate sarà titolare a destra, mentre Ricardo Rodriguez sarà confermato a sinistra. Al centro del reparto giocheranno gli unici centrali veri a disposizione, cioè Mateo Musacchio e Cristian Zapata. Squalificato Alessio Romagnoli e infortunato Mattia Caldara, mister Gattuso ha la coperta corta. Senza scordare che è out per infortunio pure Davide Calabria, terzino destro che ha rappresentato la prima scelta durante tutta la stagione.

Per quanto riguarda il centrocampo, Franck Kessie e Lucas Biglia saranno la coppia scelta in caso di 4-2-3-1. Se invece lo schieramento scelto per Milan-Bologna sarà il 4-3-3, allora ci sarà l’inserimento di Paquetà come mezzala sinistra a completare il reparto con loro. Nelle prossime ore si capiranno meglio le scelte di Rino sulla formazione.

SERIE A, MILAN-BOLOGNA: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-3) – G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

(4-2-3-1) – G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia; Suso, Paquetà, Calhanoglu; Piatek.

