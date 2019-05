L’articolo completo verrà aggiornato al termine del match!

Fischio finale a San Siro: Milan-Bologna

Tiro pericoloso dalla trequarti di Calhanoglu al volo su assist di Suso. Doppia occasione da angolo per Zapata e Musacchio. Miracolo di Donnarumma a tu per tu contro Orsolini. Al 20′ circa si fa male Biglia al ginocchio, si scalda Bakayoko, che però non è pronto: battibecco con Gattuso, che poi fa entrare José Mauri. Dopo un periodo di annebbiamento per la squadra in campo, arriva il vantaggio al 37′ con Jesus Suso: lo spagnolo servito sulla trequarti da Mauri, dribbla sul sinistro e dalla lunetta calcia a giro d’interno sul primo palo e lascia immobile il portiere.

Nel secondo tempo

Milan-Bologna: tabellino, voti e pagelle

Marcatori: 37′ Suso (ass. Mauri)

Ammoniti: Poli, Sansone, Calabresi, Pulgar

Espulsi: Paquetà

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia 5,5 (Dal 24′ José Mauri ), Paquetà; Suso 6,5 (Dal 78′ Castillejo ), Piatek, Calhanoglu 5,5 (Dal 60′ Borini ).

Allenatore: Gattuso.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Svanberg 6 (Dal 63′ Destro ); Orsolini 5 (Dall’80’ Edera ), Palacio, Sansone.

Allenatore: Mihajlovic.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Milan-Bologna: le pagelle dei rossoneri

Donnarumma:

Abate:

Musacchio:

Zapata:

Rodriguez:

Kessie:

Biglia 5,5: un paio di buone intercettazioni nei primi minuti, poi perde le distanze con gli avversari e subisce qualche imbucata di troppo. Un problema al ginocchio lo costringe a lasciare il campo. Già nel pre-partita aveva riferito di non essere “al massimo della forma”. Anziché Bakayoko, che si sarebbe rifiutato di entrare…

(Dal 24′ José Mauri: ).

Paquetà:

Calhanoglu 5,5: incide fino alla trequarti, poi gli manca sempre qualcosa. Un tiro buono su tre, il primo, nel primo tempo. Poi spreca troppo. La grinta e la voglia c’è, ma la prestazione nel complesso non è sufficiente. Un problema alla coscia destra accelera la sostituzione.

(Dal 60′ Borini: ).

Suso 6,5:

(Dal 75′ Castillejo: ).

Piatek:

All. Gattuso:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it