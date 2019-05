MILAN NEWS – Sono ormai circa quattro anni che Gianluigi Donnarumma occupa il posto fisso tra i pali del Milan, grazie alle sue qualità pazzesche da numero uno.

Il classe 1999 della squadra rossonera nonostante la giovane età si è guadagnato fiducia e applausi dall’ambiente milanista ed è considerato anche il miglior portiere italiano del momento, visto il posto da titolare in Nazionale maggiore. Riconoscimenti importanti che arricchiscono anche il valore di mercato del numero 99 del Milan.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

La conferma arriva dal CIES, ovvero l’osservatorio del calcio europeo che stila le classifiche e le statistiche sui valori e sul rendimento dei talenti internazionali. Oggi è stata pubblicata la lista dei calciatori Under-20 più costosi tra i maggiori campionati del vecchio continente.

Donnarumma è nella TOP 10 di questa speciale classifica, al sesto posto con una valutazione attuale da 59,4 milioni di euro, venendo di fatto considerato il giovane portiere più importante del momento. In cima a questa lista c’è Jadon Sancho, giovanissimo attaccante del Borussia Dortmund arrivato a valere addirittura 150 milioni di euro, seguito dal francese Guendouzi e dal primo italiano in lista, ovvero Nicolò Zaniolo della Roma con 67,4 milioni di valutazione attuale.

Highest estimated transfer values for U20 big-5 league players, top 1⃣0⃣: @Sanchooo10 ahead of @MatteoGuendouzi, Nicolò Zaniolo, @kaihavertz29 & @_DeclanRice Top 50 available in freshly published @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/tHp8eYuIAd pic.twitter.com/raoiSSwTnP

— CIES Football Obs (@CIES_Football) 6 maggio 2019