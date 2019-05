NEWS MILAN – Il Milan ha vinto ed è quella la notizia più importante. Ma inevitabilmente si parlerà molto della lite fra Gennaro Gattuso e Tiemoué Bakayoko. Il francese non è entrato in campo al posto di Lucas Biglia.

Peppe Di Stefano a ‘Sky Sport’ ha analizzato passo per passo quanto successo. Nel momento in cui l’argentino si infortuna, Rino ha subito chiamato il centrocampista a fare il riscaldamento. Ma il calciatore si è mosso con grande lentezza, quasi come per dispetto. A quel punto Gattuso ha chiamato José Mauri e ha fatto riaccomodare l’ex Monaco. Poi gli è andato a dire qualcosa e lì è nato il battibecco, con tanto di “Fu** off man“, di Bakayoko nei confronti del suo allenatore. Non c’è bisogno di tradurre…

Negli spogliatoio, alla fine del primo tempo, non c’è stato alcun contatto fra i due, nemmeno verbale. Rino ha preferito rimanere concentrato sulla gara che in quel momento era ancora sull’1-0. Vedremo se succederà qualcosa nel post-gara e se la società prenderà provvedimenti. Ma a questo punto pare inevitabile il divorzio a fine anno e il mancato riscatto dal Chelsea.

Redazione MilanLive.it

