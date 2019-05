NEWS MILAN BOLOGNA – Stasera a San Siro si è giocato Milan-Bologna, match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Entrambe le squadre ci tenevano a fare risultato, per motivi diversi.

I ragazzi di Gennaro Gattuso dovevano vincere per cercare di tenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. Dopo un lungo periodo di risultati negativi, il Diavolo aveva bisogno di tornare a fare i 3 punti. Il gruppo rossonero veniva anche da un ritiro molto discusso, dopo la sconfitta di Torino. Per quanto concerne la formazione di Sinisa Mihajlovic, lasciare San Siro con almeno un punto significava avvicinarsi ancora di più ad una salvezza non ancora matematica.

Al termine dei 90 minuti più recupero il risultato finale premia il Milan, che vince non senza soffrire per 2-1. Vantaggio rossonero al 37′ del primo tempo con Jesus Suso, che con un sinistro preciso dal limite dell’area batte Lukas Skorupski. Il raddoppio avviene nella ripresa con Fabio Borini, subentrato da poco e abile a ribadire in rete dopo une respinta del portiere rossoblu su tiro di Lucas Paquetà. Il Bologna riapre i giochi con Mattia Destro al 72′, ma il Diavolo riesce poi a tenersi la vittoria nonostante l’espulsione dello stesso Paquetà.

Di seguito la classifica del campionato di Serie A 2018/2019 aggiornata dopo Milan-Bologna. I rossoneri salgono a quota 59 punti, raggiungendo la Roma e portandosi a -3 dal quarto posto occupato ora dall’Atalanta. Le speranze Champions League sono ancora vive, però bisogna vincerle tutte. La prossima è contro la Fiorentina a Firenze, un match insidioso.

