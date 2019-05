DIRETTA MILAN BOLOGNA – Stavolta è davvero l’ultima occasione. Milan-Bologna chiude la 35° giornata di Serie A. I rossoneri non possono più fallire: in caso di vittoria, il ‘Diavolo’ aggancerebbe il quinto posto a pari punti con la Roma. L’Atalanta resta quarta.

Ritrovare i tre punti stasera è fondamentale per iniziare al meglio questo finale di campionato. Mancano quattro partite e tutto può ancora succedere. Gennaro Gattuso e i suoi devono crederci fino alla fine, come ha giustamente detto lui stesso in conferenza stampa ieri. Ma una non vittoria a San Siro contro l’ex Sinisa Mihajlovic significherebbe addio alla Champions League. Rino si affida alle sue certezze: 4-3-3 e tutti i pupilli in campo, da Jesus Suso ad Hakan Calhanoglu. Piatek torna titolare dopo la panchina di Torino.

PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BOLOGNA, CLICCA QUI!

Serie A, Milan-Bologna: cronaca e risultato del match

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it