Gli highlights di Milan-Bologna, match che ha chiuso la 35° giornata di Serie A. Tre punti importanti per i rossoneri.

NEWS MILAN – Il Milan tiene vive le speranze Champions League. Con la vittoria contro il Bologna, la squadra rossonera è al quinto posto in classifica, a pari punti con la Roma. L’Atalanta è distante tre punti.

Il ‘Diavolo’ inizio bene e crea almeno tre occasioni pericolose. Poi però si sveglia il Bologna, che va vicinissimo al gol con Orsolini. Nel momento più difficile, con Lucas Biglia uscito per infortunio, Jesus Suso trova la via della rete: José Mauri trova bene lo spagnolo fra le linee, sguscia in mezzo a tre avversari e batte Skorupski con un sinistro piazzato. Un gran bel gol quello dell’ex Liverpool, con la speranza che possa averlo sbloccato definitivamente in vista delle ultime tre partite di campionato.

Nella ripresa i ritmi sono più bassi. Il Milan perde anche Calhanoglu ed entra Borini: proprio quest’ultimo firma il raddoppio, sfruttando la respinta di Skorupski sul bel tiro di destro di Lucas Paquetà. Ma la partita non è chiusa: Mattia Destro accorcia sfruttando una disattenzione difensiva, poi l’espulsione proprio di Paquetà per una manata all’arbitro. La squadra soffre nei minuti finali, ma vince. E porta a casa tre punti molto importanti.

Redazione MilanLive.it

