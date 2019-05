💪🏻 Back to work at Milanello 📽️

💪🏻 Subito al lavoro a Milanello 📽️ pic.twitter.com/4cURj3591c — AC Milan (@acmilan) 7 maggio 2019

I rossoneri sono tornati al lavoro questa mattina, martedì 7 maggio, dopo la vittoria ottenuta ieri sera a San Siro contro il Bologna. 3 punti grazie ai gol di Jesus Suso e Fabio Borini, che hanno permesso di agganciare il quinto posto e mettersi a -3 dal quarto.

Sotto gli occhi di Maldini e Leonardo, presenti a Milanello, è iniziata la settimana di preparazione alla prossima partita di campionato, che vedrà il Milan impegnato a Firenze sabato 11 maggio alle 20:30 contro la Fiorentina. Di seguito il report da acmilan.com:

Lavoro di scarico in palestra per gli undici titolari di Milan-Bologna, in campo gli altri componenti della rosa. Sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi il gruppo, dopo aver iniziato il riscaldamento in palestra, ha proseguito con una serie di esercitazioni tecniche con l’ausilio delle sagome: passaggi da controllo orientato, cross e tiri in porta. L’allenamento è proseguito con un’esercitazione sul possesso palla, poi una serie di partitelle su campo ridotto hanno concluso il lavoro odierno.

Il programma di domani, mercoledì 8 maggio, prevede un solo allenamento al mattino: squadra in campo alle ore 11:00.

