NEWS MILAN – Dopo Sinisa Mihajlovic, il Milan si prepara ad affrontare un altro ex allenatore. Sabato sera c’è Vincenzo Montella e la sua Fiorentina a sfidare Gennaro Gattuso. Si gioca all’Artemio Franchi di Firenze.

Sarà una gara molto interessante. L’aeroplanino, da quando è arrivato, non ha mai vinto e sogna di farlo proprio contro la sua vecchia squadra. Ma dovrà provarci senza alcuni importanti calciatori della sua rosa. La Fiorentina infatti non potrà schierare Jordan Veretout perché squalificato: così come Gattuso non avrà a disposizione Lucas Paquetà, anche lui fermato dal giudice sportivo per tre partite. La società rossonera non farà ricorso per provare ad averlo almeno per l’ultima partita col Frosinone.

Mentre Rino aspetta notizie su Lucas Biglia e Hakan Calhanoglu – usciti malconci dalla sfida col Bologna -, Montella sa già che non potrà convocare German Pezzella, roccioso difensore e capitano. Nell’ultima gara contro l’Empoli ha preso un colpo alla faccia: come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, l’argentino si è dovuto sottoporre ad un’operazione allo zigomo e gli sono stati dati dieci giorni di riposo. Sabato non sarà quindi in campo in Fiorentina-Milan. Un’altra perdita importante per la squadra viola. Che sta chiudendo il campionato nel peggior modo possibile.

Redazione MilanLive.it

