MILAN NEWS – L’appetito vien mangiando, si sa. E allora Fabio Borini, protagonista di un buon finale di stagione, nonché autore del raddoppio in occasione di Milan-Bologna, ora si candida per una chance dal primo minuto per Firenze e non solo.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, dovrebbe toccare a lui in tutte le tre gare da qui alla fine. E non solo per la squalifica di Lucas Paquetá che lascia un vuoto nello scacchiere rossonero, ma anche perché l’esterno emiliano, pur non essendo un profilo che ruba l’occhio, è uno di quei giocatori che si fanno trovare sempre pronti e che piacciono parecchio agli allenatori.

Una prestazione maiuscola lunedì sera, tanto da guadagnarsi anche i complimenti pubblici di Gennaro Gattuso, il quale ne ha esaltato il senso di appartenenza e l’abnegazione nel lavoro sul rettangolo di gioco. Borini, che è stato uno di quelli che ha spesso messo la faccia anche nei momenti negativi, del resto si è fatto apprezzare e ben volere da tutti proprio per l’umiltà e la professionalità. E dopo aver detto ‘no’ alle ricchissime proposte giunte a gennaio dalla Cina, ora vuole lasciare il segno in un modo indelebile: riportando il Diavolo nell’Olimpo di un tempo. Lì dove merita e manca da tanto, troppo, tempo.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it