NEWS MILAN – La vittoria col Bologna è stata molto importante per il Milan. Che adesso può continuare a sperare in un posto Champions League. Uno dei migliori in campo lunedì è stato Mateo Musacchio, perfetto in coppia con Cristian Zapata.

In un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, il difensore argentino ha parlato così del fondamentale successo contro l’ex Sinisa Mihajlovic: “Dopo un paio di settimane non buone, è arrivata una vittoria non facile ma importantissima. Abbiamo un gruppo che lavora tanto e tutti abbiamo la stessa voglia di vincere. Mancano tre finali. La prima è quella di Firenze. Se non dovessimo vincere, allora sarebbe tutto più complicato“.

Ora sabato c’è la Fiorentina all’Artemio Franchi, l’ultimo impegno difficile prima di Spal e Frosinone: “Sappiamo bene che l’ Atalanta è sopra di noi, ma dobbiamo pensare al nostro lavoro, alla partita con la Fiorentina e a portare a casa questi tre punti fondamentali. I viola non attraversano un buon momento, ma hanno qualità“. Sul caso Tiemoué Bakayoko: “Noi siamo un gruppo forte e unito. Bakayoko si è scusato con tutti. E’ un grande giocatore e un bravissimo ragazzo”. Infine su Gennaro Gattuso: “E’ esattamente come lo si vede fuori. E’ una persona che dice tutto in faccia, che lavora con passione. Sta sempre insieme alla squadra“.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it