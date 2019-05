NEWS MILAN – Conclusa la seduta di rifinitura mattutina a Milanello, mister Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per Fiorentina-Milan. Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Da segnalare che Lucas Biglia è presente, ma non a disposizione. Il centrocampista argentino ex Lazio aveva subito un brutto colpo alla schiena contro il Bologna, il mister lo ha chiamato però non potrà giocare. C’è Hakan Calhanoglu, che aveva accusato un piccolo infortunio muscolare. Regolarmente in lista Tiemoué Bakayoko, dopo il noto battibecco con Gattuso. Ritorna Alessio Romagnoli, che era squalificato nella precedente partita di campionato. Assente proprio per squalifica Lucas Paquetà, che si è preso 3 giornate e dunque ha concluso la stagione in anticipo. Non ci sono neppure Davide Calabria e Giacomo Bonaventura, out per infortunio. Fuori nuovamente Riccardo Montolivo, ormai ai margini della squadra e diretto verso l’addio dopo la scadenza del contratto a giugno.

Here’s the 21-man squad called up by Coach Gattuso for this weekend’s Florentine foray 🔴⚫#FiorentinaMilan: i 21 convocati per la sfida di Firenze 🔴⚫@BioscalinITA pic.twitter.com/LGhMJT2qEP — AC Milan (@acmilan) 10 maggio 2019

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it