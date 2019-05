MILAN NEWS – Sarà molto importante per Gennaro Gattuso avere il Milan al massimo della forma e della motivazione in vista della sfida di domani contro la Fiorentina.

La squadra rossonera però dovrà fare a meno di Lucas Biglia: il regista argentino non ha recuperato al meglio dopo il problema accusato al bacino durante Milan-Bologna, che lo ha costretto al forfait nel match in questione e anche per quello di domani sera a Firenze.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

La conferma arriva di Gennaro Gattuso, che a sorpresa ha inserito Biglia nella lista dei convocati per domani ma che nella conferenza stampa pre-match di poco fa ha chiarito la situazione: “Biglia è convocato, ma non è a disposizione perché non è ancora al meglio. Però è giusto averlo con noi per farlo stare a contatto con la squadra”.

Dunque l’importanza dell’unità di gruppo si vede anche in queste piccole cose, con Gattuso che spinge per avere un Milan pronto a sacrificarsi per il bene della squadra. Ecco invece il punto della situazione sugli altri acciaccati: “Paquetà si è allenato bene ma purtroppo è squalificato e non disponibile. Calhanoglu invece ha recuperato e lavorato bene, dunque è a disposizione”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it