MILAN NEWS – La corsa alla Champions League, o meglio al quarto posto, vede una protagonista assoluta e sorprendente: è l’Atalanta che sta disputando una stagione pazzesca.

La squadra orobica è al momento quarta ad un solo punto dal terzo posto attualmente a favore dall’Inter. Insomma una posizione odierna molto favorevole, ma l’Atalanta dovrà superare ancora qualche ostacolo prima di riuscire nell’impresa definitiva.

Il Milan è una delle squadre che proveranno a duellare con l’Atalanta fino all’ultimo per cercare di strappare un posto nella competizione maggiore in Europa. Come da regolamento le ultime due giornate di campionato vedranno giocare in contemporanea le squadre che lottano per lo stesso obiettivo, ma il calendario potrebbe vedere una variazione a sorpresa.

Pare che il match Juventus-Atalanta, previsto per il 19 maggio alle ore 15, potrebbe spostarsi in notturna per richiesta dei bianconeri, che preferirebbero far svolgere la festa scudetto in orario serale come accaduto in passato. Una notizia che non farebbe piacere al Milan, piuttosto contrariato dall’idea di disputare il match contro il Frosinone in anticipo rispetto a quelli dei rivali bergamaschi. L’Atalanta infatti giocherebbe a Torino già conoscendo il risultato della banda Gattuso, una situazione che in effetti darebbe poco equilibrio nel rush al quarto posto Champions.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

