NEWS MILAN – Alle 20:30 il calcio d’inizio di Fiorentina-Milan, anticipo della 36^ giornata di Serie A. Le due squadre sono già allo stadio Artemio Franchi di Firenze, e i due allenatori hanno appena diramato le formazioni ufficiali.

Gennaro Gattuso conferma il solito 4-3-3, con tre cambiamenti rispetto al match di lunedì scorso contro il Bologna a San Siro. Due a centrocampo, con Lucas Biglia (non al massimo della forma) e Lucas Paquetà (squalificato), che faranno spazio rispettivamente a Tiémoué Bakayoko e Fabio Borini, il quale però agirà nel tridente con Hakan Calhanoglu che scalerà in mediana con l’inamovibile Franck Kessie. E poi in difesa, con il ritorno dalla squalifica di Alessio Romagnoli. Completano il reparto Ignazio Abate terzino destro, Musacchio e Rodriguez. Davanti, oltre al sopracitato Borini, anche Jesus Suso e Krzysztof Piatek.

Modulo speculare per Vincenzo Montella, che per ovviare all’assenza di Veretout per squalifica, schiera Dabo in mezzo al campo. Tridente offensivo senza punti di riferimento e velocissimo, con Muriel al centro, coadiuvato da Mirallas e Chiesa sugli esterni.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Mirallas, Muriel, Chiesa.

Allenatore: Montella.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

