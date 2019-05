NEWS MILAN – Di episodi brutti e da censura nel corso della storia del calcio ne abbiamo visti e commentati tanti. E purtroppo non si finisce mai… Lo scorso due aprile in Serie B è successo un brutto episodio con protagonista Alessandro Nesta.

Un “tifoso” del Crotone di 72 anni è stato denunciato dalla Digos per ingiuria nei confronti dell’allenatore del Perugia Nesta. Il “tifoso”, secondo l’accusa, in occasione della partita Crotone-Perugia, disputata allo Stadio Ezio Scida lo scorso 2 aprile, avrebbe sputato all’indirizzo del tecnico della squadra umbra. Certi personaggi andrebbero esclusi dagli stadi, non fanno bene al movimento e creano soltanto problemi. Come già successo recentemente con il “tifoso” che ha mimato il gesto dell’aereo ed è stato prontamente escluso per 5 anni dallo stadio della Juventus, così dovrebbe fare la società calabrese.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it