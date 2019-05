“Onore ai caduti di Superga“, recita lo striscione esposto dai tifosi della Juventus durante il match col Torino. Oggi è l’anniversario numero settanta della tragica scomparsa di quella meravigliosa e imbattibile squadra.

Tutto lo stadio, a differenza di quanto visto spesso negli scorsi anni, ha rispettato il momento. Tranne un imbecille. Che, per fortuna, è stato facilmente individuato. I tifosi del Toro infatti hanno ripreso le gesta di questo idiota, impegnato a mimare il gesto dell’aereo come sfottò verso i sostenitori granata. Una vergogna. La Juventus si è subito attivata per individuare il colpevole. La ricerca è durata poco, visto che il web è pieno di foto e video dell’uomo.

La società bianconera ha in questo momento sta valutando tutto il materiale. Si è messa a servizio delle forze dell’ordine e a breve si procederà con l’identificazione ufficiale e con i provvedimenti. L’intenzione è quella di punirlo con un Daspo per quanto riguarda le manifestazioni della Juventus. La speranza è che possa davvero verificarsi e che questa vile persona possa rimanere fuori dagli stadi e dallo sport.

Un gesto davvero vergognoso. In Inghilterra è successo qualcosa di simile in occasione di Southampton–Cardiff: due tifosi dei ‘Saints’ mimarono il gesto dell’aereo per ricordare la tragedia di Emiliano Sala, che avrebbe vestito la maglia dei gallesi. Nel giro di poche ore la squadra di casa identificò i due imbecilli ed inviarono i dati alle forza dell’ordine, le quali procedettero con l’arresto.

Redazione MilanLive.it

