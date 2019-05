MILAN NEWS – Mentre il Milan osserva soprattutto Eusebio Di Francesco, la Roma accelera per un altro tecnico sull’agenda della dirigenza rossonera: Gian Piero Gasperini.

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico piemontese è diventato la primissima scelta della società capitolina. Tuttavia bisognerà aspettare la fine del campionato per poter entrare nel vivo, e sempre per il solito motivo: la Champions League. Ma nel frattempo qualcosa si muove. Tant’è che l’allenatore di Grugliasco, nonostante il muro totale del presidente Antonio Percassi, ha già indirettamente ricevuto una proposta ed è apparto interessato. Ma si dovrà parlare di diversi aspetti, come del contratto, con l’allenatore chiede un triennale, o del mercato, poiché l’ex Genoa vorrebbe una campagna acquisti per poter competere per i piani alti della classifica.

Tuttavia, c’è già un intoppo di partenza in tal senso. Perché il nuovo allenatore della società giallorossa, chiunque sia, dovrà prendere atto che nei programmi sono previste cessioni per 50/60 milioni entro la fine di giugno. Non proprio il miglior biglietto da visita per chi ha grosse ambizioni e che, soprattutto, lascerebbe l’Atalanta solo in caso di Champions League sfumata o per fare un salto in avanti nella propria carriera. Elliott Management Corporation, intanto, è lì, defilato, e osserva…

Redazione MilanLive.it

