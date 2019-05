MILAN NEWS – Oggi a sorpresa è arrivata una notizia ufficiale da casa Milan che ha stupito un po’ tutti: Carolina Morace chiude dopo solo una stagione la sua avventura rossonera.

Il coach del Milan Femminile, dopo la splendida cavalcata al terzo posto in classifica, è stata sollevata dall’incarico tramite il comunicato ufficiale comparso poco fa sul sito web del Milan. Una decisione sorprendente ma probabilmente presa all’unanimità, con la Morace che dovrebbe iniziare una nuova avventura in panchina presso un altro club.

L’ex calciatrice ha voluto esprimere sul suo profilo Instagram tutta la propria riconoscenza al Milan per questa avventura positiva anche se fugace, e salutare i collaboratori, le calciatrici e tutto lo staff tecnico e dirigenziale: “Il mio primo pensiero va a tutte le ragazze del team e i miei collaboratori, che mi hanno seguito con il massimo impegno. Siamo riusciti insieme a vivere l’esordio nel campionato di Serie A e in Coppa Italia da protagonisti, nel solco del DNA del Milan. Ringrazio il Club, davvero unico, per la grande opportunità, e sono certa che la strada intrapresa lo riporterà a breve nell’eccellenza del calcio mondiale, grazie anche ai suoi straordinari tifosi”.

Un forte in bocca al lupo dunque a Carolina, uno dei personaggi più esimi e preziosi nel mondo del calcio femminile italiano, universo che pian piano stra crescendo raggiungendo vette finora mai toccate.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

