CALCIOMERCATO MILAN – La stagione di Gonzalo Higuain è stata ricca di problematiche. L’arrivo al Milan in estate, i malumori già ad ottobre-novembre, nervosismo, pseudo-problemi alla schiena, e a gennaio la cessione al Chelsea.

Partenza pessima in Blues, con parecchie umiliazioni (10 gol subiti tra Manchester City e Bournemouth con lui titolare) e prestazioni molto al di sotto della sufficienza. I tifosi più volte lo hanno criticato e lo stesso Sarri lo ha ripreso. Negli ultimi mesi però la squadra ha rialzato la testa, e lui ne ha beneficiato a livello di “protezione” dalle polemiche. Il suo rendimento è rimasto lo stesso, ma se la squadra gira, si parla meno di lui. Appena 5 i gol segnati in 14 presenze in Premier League, tutti contro squadre in lotta per la retrocessione, tra l’altro. Mentre in Europa League non è stato l’attaccante titolare, ha sempre giocato Olivier Giroud dal primo minuto, e i Blues sono arrivati fino in finale.

Calciomercato Milan, il Chelsea può riscattare Higuain

La squadra di Maurizio Sarri è totalmente concentrata alla finalissima d’Europa League che si giocherà a Baku il prossimo 27 maggio contro l’Arsenal, però le voci sul futuro di Higuain cominciano ad uscir fuori. La dirigenza londinese, secondo quanto scrive Tuttosport, starebbe concretamente pensando di tenersi l’attaccante ex Milan per un’altra stagione.

La sentenza FIFA di poche settimane fa ha confermato il blocco del mercato del Chelsea per le prossime due sessioni a partire dalla prossima estate, ma il club farà appello al TAS di Losanna e le tempistiche potrebbero allungarsi. Nel frattempo va ricordato che tutte le trattative firmate in via ufficiale e antecedenti alla sanzione, si potranno effettuare.

Il Chelsea infatti ha la possibilità di rinnovare il prestito oneroso di Higuain, pagando altri 18 milioni di euro alla Juventus, che corrisponde al prezzo di ammortamento annuale del giocatori che con il club bianconero ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Vedremo se il club sarà disposto a sborsare tale cifra e tenersi l’attaccante classe 1987, che il prossimo dicembre compirà 32 anni.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

