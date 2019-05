CALCIOMERCATO MILAN – C’è un’idea che balena nella testa della dirigenza Milan in vista della prossima stagione, ovvero la costruzione di una squadra ricca di giovani talenti italiani.

Una proposta che in realtà andrebbe a dare continuità alla falsa riga creata dal Milan del passato, con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che hanno sempre proposto una rosa ricca di talenti nostrani, spesso fuoriusciti proprio dal vivaio milanista, a cui aggiungere alcuni campioni di spessore internazionale per dare ancor più prestigio alla rosa.

Calciomercato Milan, Orsolini nella lista della spesa rossonera

Uno dei giovani calciatori promettenti utili per un progetto Ital-Milan, come riferito anche dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Riccardo Orsolini. Si è già parlato in chiave rossonera dell’esterno d’attacco classe ’97, un talento assoluto già messosi in evidenza due anni fa ai Mondiali Under-20 e considerato uno delle ali offensive più dotate tecnicamente del paese.

Il Milan lo tiene d’occhio e ha avuto buoni riscontri da lui anche nel recente match contro il Bologna giocato a San Siro, prendendo appunti sulle capacità di adattarsi tatticamente allo schema di gioco attuale di mister Gattuso. Orsolini sarebbe un interessante scelta come vice o sostituto di Suso, viste le caratteristiche tecniche simili.

Un’ipotesi che però dovrà scontrarsi con l’intromissione della Juventus: i bianconeri sono proprietari del cartellino di Orsolini e sono pronti a spendere ben 20 milioni per il suo contro-riscatto dal Bologna. Il Milan dunque se vuole realmente l’esterno nativo di Ascoli Piceno dovrà dialogare con gli storici rivali, che ovviamente pretenderanno un esborso importante per liberare Orsolini. Un’operazione che si prevede non così economica dunque, per tale motivo al momento Leonardo per il ruolo di esterno d’attacco sembra privilegiare la pista Saint-Maximin, calciatore del Nizza più abbordabile in vista della sessione di mercato estivo.

