MILAN NEWS – La Nazionale italiana Under-20 proverà a lanciarsi in una nuova avventura internazionale nella speranza di trovare risultati prestigiosi e concreti.

Gli azzurrini di mister Paolo Nicolato parteciperanno al Mondiale di categoria che prenderà il via il prossimo 23 maggio in Polonia, sperando di migliorare il terzo posto conquistato due anni fa. Oggi intanto il c.t. ha diramato la lista ufficiale dei convocati alla spedizione internazionale: presenti anche due calciatori del Milan, ovvero il portiere Alessandro Plizzari, già protagonista nell’ultima rassegna mondiale, sia il terzino Raoul Bellanova che però in estate passerà ai francesi del Bordeaux.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus);



Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta);



Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta);



Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

