MILAN NEWS – Un digiuno lungo 40 giorni. E non parliamo di Gesù e della Pasqua. Piuttosto di Krzysztof Piatek, l’indomito e famelico bomber polacco sprofondato a sorpresa in black out totale.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

E’ infatti dal 6 aprile scorso che l’ex Genoa non esulta più. L’ultima volta fu in occasione di Juventus-Milan, quando sorprese il connazionale Wojciech Szczesny e portò il Diavolo in vantaggio all’Allianz Stadium. Ma da allora è buio totale: 6 gare senza goal, di cui cinque in campionato e una in Coppa Italia. E non è solo una questione di goal, perché il 23enne dell’Est ora fatica anche a tirare in porta. 507 i minuti trascorsi dall’ultimo gol, 366 quelli dall’ultimo tiro verso la rete avversaria.

Ma non è solo colpa dello stesso Piatek. Perché questo dell’attacco – sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola – è un problema che il Milan si porta dietro da anni, che riguarda anche Patrick Cutrone, autore di soli 3 gol in campionato, e che prima aveva coinvolto anche Gonzalo Higuaín. La verità, da anni a questa parte, è che in rossonero tutti gli attaccanti fanno fatica a segnare. Nel campionato scorso è capitato sia con André Silva che con Nikola Kalinic, e precedentemente la maledizione ha colpito pure Carlos Bacca, Mattia Destro, Fernando Torres, Giampaolo Pazzini o l’ultimo Mario Balotelli. Passano gli anni, ma il risultato non cambia: tutte punte, prive di supporto nel gioco offensivo, faticano nel capitalizzare. Ecco perché, giustamente, la società punta a rinforzare soprattutto gli esterni in vista della prossima ragione. Mancano gli assist-man in questa squadra. Giocatori di personalità capaci di realizzare un consistente numero di palle goal. Che poi attualmente anche lo stesso Piatek stia attraversando un periodo di flessione, non vi è dubbio. Ma le 21 le reti siglate in campionato non sono di certo a caso. E basterebbe poco, davvero pochissimo, per riaccendere la scintilla.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it