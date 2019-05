NEWS MILAN – Rivoluzione Gazidis. Come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, la chiamano così anche in casa Milan. Perché c’è l’Ad rossonero dietro l’addio di Carolina Morace e quello prossimo di Mario Beretta della Primavera rossonera.

Concluso il semestre di studio, ora il dirigente rossonero sta passando alla pratica. E il quotidiano non ha dubbi: se ne andranno in molti e arriveranno in tanti, sopratutto dall’Inghilterra. Ma tutti i livelli, non solo nei ruoli tecnici. La separazione con l’allenatrice, malgrado i due anni di contratto, nasce non solo per le vedute opposte col Dt Leonardo, col quale non sono mancati confronti accesi, ma a pesare è stato anche, o forse soprattutto, il fatto che la guida delle ragazze appartenesse al vecchio ciclo targato Massimo Mirabelli e Marco Fassone nell’era cinese. E per lo stesso motivo è destinato a salutare anche il tecnico baby Milan: al suo posto si candidano Angelo Carbone o Angelo Castellazzi, quest’ultimo ex collaboratore di Leonardo. E a proposito del dirigente brasiliano: potrebbe rientrare anche lui nella furia del ciclone. Come infatti riferisce il CorSera, in caso di mancata Champions League, potrebbe esserci pure il suo addio pesante oltre a quello di un Gennaro Gattuso dal destino già segnato.

Redazione MilanLive.it

