CALCIOMERCATO MILAN – Franck Ribery lascerà il Bayern Monaco al termine di questa stagione. Dopo 415 partite e 122 gol dal 2007 al 2019. La fine di un’era per l’esterno francese, che però avrebbe potuto lasciare il club tedesco molto prima.

Nel corso degli anni infatti non sono mai mancate le offerte di altri club. In un’intervista alla Bild, Ribery ha svelato i nomi delle squadre che gli fecero importanti offerte, tra queste anche il Milan. Proprio a tal proposito, ecco quanto riferito: “Nell’estate 2010 ho preso una delle decisioni migliori della mia carriera rimanendo al Bayern. E dire che mi volevano sette club d’elite, una pazzia. Milan, Juventus, Inter, Chelsea, Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Non fu facile decidere, passarono diverse idee nella mia testa”.

Chissà se adesso, dopo l’addio al Bayern Monaco, nel suo prossimo futuro ci possa ancora essere una big d’Europa. Ribery non è certamente lo stesso del 2010, parliamo di un classe 1983 che lo scorso aprile ha compiuto 36 anni. Ma la sua esperienza potrebbe sempre risultare utile. Ad avercene di parametri zero di questo livello. Comunque in questa stagione ha collezionato 36 presenze, con 5 gol e 6 assist all’attivo.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

