MILAN NEWS – Milan modello Arsenal, è questa la via di Elliott Management Corporation. E dopo mesi di apprendistato, la filosofia scelta a dicembre ora è pronta a essere concretamente attuata dall’Ad Ivan Gazidis.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la rivoluzione è già iniziata. Si è partiti con la separazione dal coach del Milan Femminile, Carolina Morace, e potrebbe seguire con l’addio di Mario Beretta, attualmente responsabile delle giovanili, fino a toccare altri settori all’interno del club, circondandosi di nuovi collaboratori come Casper Stylsvig e James Murray, rispettivamente Chief Revenue Officer e Chief of Staff.

L’intenzione del dirigente rossonero – rivela il quotidiano – è tracciare una riga tra quindici giorni, quando il campionato sarà ormai chiuso e la squadra conoscerà la competizione in cui giocherà la prossima stagione. E ci sarà anche un attento bilancio di ciò che ha funzionato e cosa andrà cambiato. Sotto la lente d’ingrandimento, ovviamente, ci saranno in particolare le posizioni di Gennaro Gattuso e quella del Dt Leonardo.

Per quanto riguarda il mercato, si percorrerà invece la linea dei giovani. Una filosofia che ai Gunners, dal punto di vista finanziario e non solo, ha portato grandi soddisfazioni al sodalizio londinese, con una squadra sempre competitiva e con ricavi grazie a sponsor e plusvalenze. L’idea è acquistare giocatori giovani, valorizzarli, e poi rivenderli così da innescare un processo di autofinanziamento e soprattutto attenersi alle linee guida del Financial Fair Play. Stop a spese folli. Si ripartirà con ordine ed equilibrio, piuttosto.

