NEWS MILAN – Gennaro Gattuso, il Milan e uno scenario ora quasi invertito: mentre la società apre timidamente una permanenza in caso di quarto posto, adesso è direttamente il tecnico a porre diversi punti interrogativi sul suo futuro.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo una stagione logorante dal punto di vista personale e complicata nella gestione dei rapporti con parte della dirigenza, Rino starebbe seriamente valutando di salutare tutti a fine stagione. Indipendentemente o meno dalla Champions League. I timori del tecnico – continua il quotidiano – sarebbero legati all’eventuale rischio di ritrovarsi a vivere una nuova annata senza le tutele, con una rosa certamente migliorata ma figlia dei paletti UEFA e sempre con l’obbligo della Champions League.

Tutto è nelle mani dell’Ad Ivan Gazidis. Entrato effettivamente nel tessuto societario, per il dirigente rossonero è arrivato il momento di prendere le decisioni importanti. E sarà lui a esprimersi sull’operato dell’allenatore calabrese col quale c’è un rapporto diretto e di tanta stima. La sconfitta col Torino sembrava aver segnato il futuro di Gattuso sulla panchina del Diavolo, ma nelle ultime due settimane, grazie alle vittorie contro Bologna e Fiorentina e alla sapiente gestione di diversi aspetti non strettamente legati ai risultati, le sue quotazioni sono leggermente risalite e in caso di Champions League non sarebbe da escludere il colpo di scena. Resta però tutto fortemente in discussione e appeso a un filo: in caso di ribaltone, il nome di Eusebio Di Francesco resta in pole position, senza sottovalutare le figure di Simone Inzaghi, Marco Giampaolo e anche di un Maurizio Sarri che ora sembrerebbe in uscita dal Chelsea.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it