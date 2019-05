MILAN NEWS – Tramite un comunicato ufficiale pubblicato poco fa sul sito della FIGC, sono state rese note le date di svolgimento delle prossime sessioni di calciomercato in Italia.

Il presidente Gabriele Gravina ha scelto di non chiudere l’imminente sessione estiva in anticipo rispetto all’inizio del campionato, come accaduto nel precedente del 2018. Nel consiglio federale odierno sono dunque fuoriuscite date e scadenze per il mercato estivo ed invernale futuro.

La sessione estiva inizierà come di consueto il 1° luglio 2019 e si concluderà addirittura il 2 settembre: ben due mesi pieni per trattative, indiscrezioni ed affari da ufficializzare al contrario dello scorso anno quando il mercato in entrata per i club italiani aveva chiuso poco dopo Ferragosto.

Per quanto riguarda il prossimo mercato invernale, invece, si partirà con il via del prossimo 2 gennaio 2020 e terminerà il 31 gennaio, in questo caso come spesso succede da tradizione.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

