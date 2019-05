MILAN NEWS – In bilico, in attesa della Champions League. Leonardo come Gennaro Gattuso: come infatti rivela Tuttosport oggi in edicola, anche il futuro del dirigente rossonero dipenderà strettamente dal traguardo finale.

L’Ad Ivan Gazidis, in stretta collaborazione con il fondo Elliott, sta da tempo cercando una nuova figura che possa eventualmente prendere il posto del brasiliano a fine stagione. E il cerchio sembrerebbe essersi ristretto a due soli nomi: Luis Campos del Lille, oppure Igli Tare della Lazio. Perché l’amministratore delegato rossonero, come noto da tempo ormai, vuole riportare il modello Arsenal in casa Diavolo. Ossia: inseguire giovani talenti da far maturare per trasformarli in campioni a tutto tondo e ottenere future plusvalenze. E chi meglio del dirigente portoghese, che al Monaco soprattutto ha trasformato tutto in oro, o del braccio destro di Claudio Lotito che ha fatto miracoli.

Per quanto riguarda Leonardo, la proprietà gli recrimina di non aver speso benissimo nell’estate 2018. Ma a suo discolpa – puntualizza il quotidiano – va anche detto che è giunto a mercato in corso, e in particolare in pieno luglio, quando le grandi manovre, per moltissime società, erano ormai già archiviate. Quando ha avuto più tempo, tipo al mercato di riparazione invernale, ha operato bene, ripiegando anche bene dopo che le sue prime scelte, tipo Zlatan Ibrahimovic o Cesc Fabregas, fossero bocciate. Un giudizio su di lui – sottolinea Ts – in questo momento sembra più legato al suo carattere che alle sue operazioni: i contrasti con Gennaro Gattuso sono noti, ma anche con lo stesso Gazidis non sono mancati i momenti tensione. In caso di addio, in virtù dei 3.5 milioni di ingaggio, ci sarebbe anche un risparmio effettivo poiché per gli altri due ne servirebbero molti di meno. Il verdetto è in arrivo: altre due partite per la verità.

