CALCIOMERCATO MILAN – Milan-Frosinone potrebbe essere l’ultima partita a San Siro per Hakan Calhanoglu. Perché per il 25enne rossonero, forte candidato all’addio già in precedenza, ora sembrerebbe esserci in arrivo una proposta direttamente dalla Premier League.

Fedelissimo di Gennaro Gattuso, delusione stagionale e interessate che comunque non mancano: pezzi di un puzzle che sembrano portare a una sola e unica soluzione, soprattutto considerando le esigenze economiche di Elliott Management Corporation. Così col probabile addio di Rino a fine stagione, anche il suo pupillo potrebbe salutare Milanello a fine stagione.

Calciomercato Milan, Lipsia e Schalke 04 ancora interessate per Calhanoglu

Anche perché nel frattempo, come riferisce Tuttosport oggi in edicola, gli interessamenti per il numero 10 rossonero sono stati ribaditi anche in settimana. Il solito Lipsia e anche lo Schalke 04 hanno sondato sondato nuovamente il terreno, ma l’offerta in questione in arrivo sarebbe del Leicester. Perché le foxes – rivela il quotidiano – hanno infatti inviato un loro intermediario per portare sul tavolo del Dt Leonardo e di Paolo Maldini una proposta concreta. Così dopo averlo osservato dal vivo stasera, le parti si incontreranno nei prossimi giorni.

Questa volta quindi, anche in caso di sorprendente riconferma a fine stagione, Gattuso non basterà. Dopo il veto dello scorso gennaio, quando il Lipsia esercitò un forte pressing per riportare il talento di Mannheim in Bundesliga, in estate si va verso un’inevitabile separazione. Basterà solo la cifra giusta, perché l’intento è vendere e non svendere, e l’affare si chiuderà. Stasera, intanto, dopo il goal pesante di Firenze, con una mediana rocciosa composta da Tiémoué Bakayoko e Frank Kessie, Rino si affiderà di nuovo a lui . E a proposito dell’ex Atalanta: come riferisce Tuttosport, attenzione anche al futuro dell’ivoriano che non disdegnerebbe di un’occasione in Premier League.

Redazione MilanLive.it

