CALCIOMERCATO MILAN – Emanuel Vignato, c’è anche il ragazzo ‘benedetto’ da Francesco Totti nel mirino del nuovo Milan. Del resto rientra perfettamente nell’identikit dell’Ad Ivan Gazidis e di Elliott Management Corporation: giovane, talentuoso e dalla grandissima prospettiva. Utile per l’oggi, futuribile per il domani.

Così il Dt Leonardo si sarebbe già attivato. Come infatti riferisce Calciomercato.com, il dirigente brasiliano, in tempi non sospetti, si sarebbe mosso con un primissimo sondaggio per l’esterno capace di muoversi anche come trequartista. Svecchiare l’organico e inserire talenti under 25: del resto sarà questa la missione estiva, con o senza la Champions League.

Calciomercato Milan, è bagarre per Vignato: il Diavolo aspetta

La concorrenza però è feroce, soprattutto adesso che la società veneta avrà bisogni di proventi per ricostruire dopo la retrocessione in Serie B. Così oltre all’Inter, che già da mesi ha posato gli occhi sul talento classe 2.000, ci sarebbero anche Bologna e Genoa fortemente interessate e pronte a formulare un’offerta a stretto giro. Per quanto riguarda la società rossonera, invece, per ora ci si è fermato solo a un movimento esplorativo. Ma non è da escludere – aggiunge il portale – che si sia un rilancio veemente da Via Aldo Rossi una volta chiarite le posizione dirigenziali e, in generale, il futuro del Milan impegnato in un weekend fondamentale.

Sullo sfondo resta però anche l’ipotesi estero per il giovane atleta. Perché sul giocatore – riferiscono i colleghi – si registrano anche interessamenti dalla Spagna. Dal Valencia in particolare, il quale ha già mosso i primi passi per beffare le squadre italiane. Il club clivense, intanto, gongola. E dopo aver rifiutato a gennaio un’offerta da 2,5 milioni più altri 2 di bonus dal Bologna, ora chiede almeno 6 milioni di euro per definire la trattativa.

