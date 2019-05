Non è un mistero l’apprezzamento del pubblico maschile nei confronti di Diletta Leotta. Basta visitare i suoi profili ufficiali presenti sui social network per farsene un’idea. La nota giornalista sportiva riscuote un grande successo, come testimoniato anche ieri nel pre-partita di Sassuolo-Roma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lei, come sempre, era presente sul campo assieme a Mauro German Camoranesi per parlare del match per DAZN e dalla curva giallorossa sono partiti cori nei suoi confronti. Diletta Leotta ha realizzato un video e lo ha pubblicato nelle stories del proprio account Instagram.

