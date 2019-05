MILAN NEWS – Non solo Rino Gattuso. La fine imminente della stagione calcistica 2018-2019 porterà delle eventuali novità anche per quanto riguarda la figura di Leonardo.

Il direttore dell’area tecnica rossonera è tutt’altro che sicuro di restare al Milan in futuro. Almeno così scrive oggi l’edizione de La Repubblica, che parla di valutazioni ormai prossime per l’ex fantasista brasiliano, ritornato al Milan nel ruolo di dirigente dopo essere stato in passato un calciatore rossonero di spessore e successivamente (solo per una stagione) anche allenatore.

A Leonardo qualcuno contesta alcune gestioni non proprio esemplari all’interno di casa Milan: i rapporti tesi con mister Gattuso, che però ieri ha escluso ruggini tra i due, le indecisioni sui ritiri punitivi ed un calciomercato estivo non proprio soddisfacente visti gli arrivi di elementi costosi come Higuain, Caldara o Laxalt che non si sono rivelati troppo utili alla causa.

Insomma Leonardo è sotto osservazione e il neo A.D. Ivan Gazidis starebbe seriamente pensando di puntare su un altro uomo-mercato da affiancare alla bandiera Paolo Maldini per rinnovare ancora una volta il management del Milan. E non è escluso che Leo possa tornare a breve in patria: il Brasile infatti, in vista della Coppa America 2019, potrebbe puntare su di lui come coordinatore delle varie selezioni al posto di Edu Gaspar, da pochi giorni rimosso dal ruolo. Insomma tra circa una settimana il destino di Gattuso, Leonardo e del Milan in generale potrebbe essere rivoluzionato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

