Sarà un’ultima giornata di campionato di fuoco per quanto riguarda la corsa Champions League. Il Milan non fa più la corsa soltanto sull’Atalanta, ma anche sui cugini dell’Inter. Sì, perché adesso sono loro al quarto posto ad un punto di distanza.

I bergamaschi sono usciti dall’Allianz Stadium con un punto. Juventus-Atalanta infatti si è conclusa con il risultato di 1-1. In gol prima Josip Ilicic, poi Mario Mandzukic a dieci minuti dalla fine. Un punto comunque importante per la ‘Dea’, che però adesso sarà costretta a vincere all’ultima contro il Sassuolo in casa, perché il Milan e l’Inter sono soltanto un punto più giù. Sì, esatto, l’Inter. La squadra di Luciano Spalletti, con la sconfitta di questa sera contro il Napoli al San Paolo, è scalata al quarto posto, a 66 punti proprio come l’Atalanta.

I nerazzurri hanno perso malissimo stasera contro gli azzurri di Carlo Ancelotti: 4-1. Prima Zielinski, poi Mertens e due gol di Fabian Ruiz. Inutile la rete su rigore di Mauro Icardi. L’Inter è quindi terza e giocherà l’ultima partita in casa a San Siro contro l’Empoli, squadra che ha un estremo bisogno di punti per la salvezza. Una partita quindi che si preannuncia molto difficile. Ma Spalletti, come Gasperini, è costretto a vincere.

Il Milan ad oggi è quinto ed è ad un solo punto dalle due nerazzurre. Giocherà l’ultima a Ferrara, contro la Spal. Deve vincere e sperare che arrivino buone notizie dagli altri campi. Con un successo e un rispettivo pareggio o sconfitta di Atalanta o Inter, la squadra di Gennaro Gattuso riuscirebbe ad entrare nelle prime quattro per il rotto della cuffia e qualificarsi per la prossima Champions League.

La classifica aggiornata di Serie A:

