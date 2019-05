News Spal Milan: ecco l’orario delle partite della 38esima giornata di Serie A.

La Lega Calcio ha diramato ufficialmente gli orari per l’ultima giornata del campionato Serie A 2018/2019. Nel 38° turno il Milan giocherà domenica 26 maggio contro la Spal a Ferrara, match che si disputerà alle ore 20:30. Diretta live prevista sulla piattaforma streaming DAZN.

Di seguito la programmazione completa:

25/05/2019 Sabato 18.00 FROSINONE – CHIEVO VERONA – DAZN

26/05/2019 Domenica 15.00 TORINO – LAZIO – SKY

26/05/2019 Domenica 18.00 SAMPDORIA – JUVENTUS – DAZN

26/05/2019 Domenica 20.30 ATALANTA – SASSUOLO – SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 BOLOGNA – NAPOLI (*) – SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 CAGLIARI – UDINESE – SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 FIORENTINA – GENOA – SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 INTER – EMPOLI – SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 ROMA – PARMA – SKY

26/05/2019 Domenica 20.30 SPAL – MILAN – DAZN

(*) nel caso in cui, all’esito della gara LAZIO – BOLOGNA valida per la 37ª giornata, non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la gara BOLOGNA – NAPOLI si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30.

