CALCIOMERCATO MILAN – Per tanto tempo è stato accostato al Milan, anche e soprattutto la scorsa estate quando pare che Leonardo provò ad acquistarlo negli ultimissimi giorni di calciomercato. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic.

Dopo un inizio deludente, stagione in crescendo per il serbo della Lazio, decisivo nella finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta settimana scorsa. Un giocatore di questo livello merita un palcoscenico probabilmente più ambizioso, già la scorsa estate lo meritava. Inevitabilmente ha il potenziale per giocare in Champions League e la prossima stagione potrebbe farlo nella Juventus.

Calciomercato Milan: la Juventus ha il “sì” di Milinkovic-Savic

Nelle ultimissime ore sta facendo il giro del web la notizia lanciata da Sky Sport. La Juve avrebbe preso contatti con Milinkovic-Savic ed avrebbe ottenuto il suo via libera. Approccio peraltro non esattamente corretto in quanto i giocatori sotto contratto non possono essere contattati da altri club. Resta il fatto che le intenzioni del giocatore sarebbero quelle di lasciare la Lazio.

A questo punto c’è da capire se e quando arriverà una proposta economica ufficiale dei bianconeri ai biancocelesti. Non è mai facile trattare con Claudio Lotito, che tende sempre ad alzare i prezzi dei propri giocatori.

Milinkovic-Savic ha una valutazione non inferiore ai 90 milioni di euro, stando alle ultime indiscrezioni. Cifra che la Juve può permettersi, come già fatto l’anno scorso per Cristiano Ronaldo. Anche perché riesce ad ottenere importanti plusvalenze dai tanti giocatori in rosa e in prestito in giro per l’Italia.

Il Milan ancora non può sedersi al tavolo delle trattative, anche volendo. Prima c’è da capire di quale “morte morire”. Ovvero se la prossima stagione giocherà in Champions League o in Europa League. Domenica sera si saprà tutto, ma intanto gli altri club cominciano a tessere rapporti importanti per chiudere al più presto certe trattative.

Non c’è solo il Milan interessato a Milinkovic-Savic. Nei mesi scorsi si parlava dell’Inter e addirittura del Real Madrid. Questi ultimi rinforzeranno in maniera importante la rosa e potrebbero anche fare un tentativo per acquistare il calciatore. Al momento registriamo il forte interesse della Juventus che avrebbe addirittura strappato il “sì” del calciatore.

