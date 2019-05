Altra avventura da dimenticare per Vincenzo Montella nei primi mesi di Fiorentina. Ancora nessuna vittoria per la sua squadra, che adesso rischia concretamente la clamorosa retrocessione in Serie B.

I viola si giocheranno tutto all’ultima giornata, in uno scontro diretto contro il Genoa. E più di un occhio interessato a Inter-Empoli. Tutto domenica sera. Intanto il Giudice Sportivo nel comunicato ufficiale emesso dalla Lega Calcio ha squalificato per due giornate Montella. Il motivo? Durante Parma-Fiorentina era stato allontanato dal direttore di gara a partita in corso, “per avere, al 48’ del secondo tempo, con atteggiamento minaccioso e intimidatorio, rivolto agli ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all’atto dell’allontanamento sferrato con violenza un pugno ad un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno ad uno steward”.

Nel post-partita peraltro aveva attaccato l’arbitro per la direzione del match, poi perso dalla sua squadra 1-0: “Non parlo mai degli arbitri, ma oggi non ho capito il suo metro di giudizio. A Simeone non ha fischiato un fallo, c’era fallo sul portiere in occasione della traversa, poi sul finale c’era uno spalla a spalla sul gioco aereo e ho perso la testa. Non l’ho capito, l’ho detto anche al quarto uomo: ora inizio a fare i nomi degli arbitri così come fanno loro quando sbaglio io. Ci va tutto male in questo periodo, ma non dobbiamo fare vittimismo e pensare solo all’ultima partita contro il Genoa. Dobbiamo vincere a tutti i costi”.

Montella non sarà dunque in panchina per Fiorentina-Genoa, match fondamentale per il suo futuro e quello della sua squadra. Che sfiderà peraltro un Genoa obbligato a prendere punti (almeno uno) per salvarsi, a patto che l’Inter batta l’Empoli. Come se non bastasse, la gara di domenica contro il Parma ha prodotto per i viola l’inibizione fino al 31 maggio per il club manager Giancarlo Antognoni “per avere, al termine della gara, rivolto agli ufficiali di gara espressioni gravemente offensive”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it