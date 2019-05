MILAN NEWS – 90 minuti per decidere tanto, se non tutto. Giocatori, futuro e allenatore. E mentre sembrerebbero anche in rialzo le quotazioni per Gennaro Gattuso, c’è nuova pista made in Italy che si candida seriamente per la panchina del Milan: Roberto De Zerbi.

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico del Sassuolo, nelle ultime ore, avrebbe avuto contatti con elementi dell’universo rossonero. Ma i numeri sembrerebbero spingere per la riconferma di Rino. Perché domenica a Ferrara, malgrado tutto, il tecnico si giocherà un posto in Champions League all’ultimissima giornata. Fatto che in casa rossonera non accadeva da addirittura sei anni, ossia dalla stagione 2012/13 con Massimiliano Allegri. Da allora il Diavolo non solo non si è mai più qualificato per la massima competizione europea, ma è stato anche fuori dall’Europa per tre stagioni consecutive: 8° posto nel 2013/14, 10° nel 2014/15, 7° nel 2015/16 e 6° sia nel 2016/17 sia nel 2017/18. Anche per quanto riguarda i punti totali, il miglior risultato di questi anni è firmato Rino con quota 64. E, in questo campionato, con ancora una gara da giocare, il tecnico calabrese ha ha già fatto meglio con 65.

Numeri sotto la stretta osservazione dell’Ad Ivan Gazidis, al quale spetterà la decisione finale e dove potrebbe incidere anche il rapporto creatosi tra i due. Tecnico e dirigente sportivo: come riferisce il CorSport, è tutto strettamente collegato. O dirà addio Gattuso con la permanenza di Leonardo, oppure a salutare sarà il Dt con l’inserimento di una nuova figura e la riconferma, a tratti sorprendente, di Ringhio. Poi è chiaro: tutto può velocemente cambiare in base al risultato di Ferrara.

