Continuano a circolare indiscrezioni sul possibile addio di Leonardo al Milan. Nonostante il club abbia fatto trapelare l’intenzione di proseguire il rapporto, in realtà sembra che la situazione sia diversa.

Il dirigente brasiliano potrebbe effettivamente non restare. Sportmediaset ha confermato che l’attuale direttore generale dell’area tecnico-sportiva e il Milan vanno verso il divorzio a fine campionato. Per sostituirlo è concreta la pista che porta a Luis Campos, direttore sportivo del Lille che avrebbe dato già la propria disponibilità al trasferimento in Italia. Il portoghese piace tanto a Ivan Gazidis, che apprezza le sue qualità nello scovare giovani talenti a basso prezzo.

Bisogna ricordare che c’è un legame stretto tra Elliott Management Corporation, fondo proprietario del Milan, e la proprietà del Lille. Infatti, Gerard Lopez è indebitato con l’hedge fund della famiglia Singer. Questo rapporto potrebbe favorire l’arrivo di Campos in Italia. Il portoghese ha svolto un grande lavoro nella squadra giunta seconda in Ligue 1, con annessa qualificazione alla prossima Champions League. Già nel Monaco aveva lavorato molto bene, scoprendo talenti importanti. La sua prossima tappa potrebbe essere Milano, da dove non dovrebbero muoversi né Paolo Maldini né il capo-scout Geoffrey Moncada.

